Filistinli Komite'den Arap Birliği Genel Sekreteri'ne Gazze daveti

24.09.2019 00:28

Abluka altında yer alan Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı bölgeye davet etti.

Yüksek Ulusal Komite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret eden komiteden bir heyet, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali'ye, Genel Sekreter Ebu Gayt'a verilmek üzere bir mesaj teslim etti.

Mesajda, Arap Birliği ve tüm birimlerinden Gazze'deki ablukanın kaldırılması, bölge sakinlerine yardımların sunulmasının yanı sıra Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, kutsal mekanlara zarar verilmesi ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim ilhak planlarının durdurulması ile Filistin halkının direnişinin desteklenmesi konularındaki ivedilikle çalışılması istendi.

İşgal güçlerinin barış yanlısı gösterilere katılan göstericiler başta olmak üzere Filistinli siviller ile İsrail hapishanelerindeki tutuklular aleyhinde işlediği savaş suçlarından ötürü yargılanması için siyasi ve diplomatik hamlelerin gerçekleştirilmesi istenen mesajda, daha önce bölgeye gelmeyen Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da Gazze Şeridi'ne davet edildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA