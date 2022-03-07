Filistinli kadınlardan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
AA, Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Filistinli kadınlar işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti.
Filistinli kadınlar işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti.
Filistin'deki bazı kadın derneklerinin çağrısı üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Nablus'un Burka beldesinde gösteri düzenlendi. Gösteriye, Filistinli grupların önde gelen kadın temsilcilerinin yanı sıra Fetih Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ile diğer direniş gruplarından yetkililer de katıldı.