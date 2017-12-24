Filistinli Kadınlar ABD'nin Kudüs Kararını Protesto Etti
- Kadınların Mescidi Aksa pankartı ve dövizleriyle yürüyüş yapmaları Dev Filistin bayrağıyla yürüyüş yapılması Filistinli kadınların slogan atması Gösteride konuşma yapılması Gazze'deki Filistinli kadınlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için yürüyüş düzenledi.
- Kadınların Mescidi Aksa pankartı ve dövizleriyle yürüyüş yapmaları
Dev Filistin bayrağıyla yürüyüş yapılması
Filistinli kadınların slogan atması
Gösteride konuşma yapılması Gazze'deki Filistinli kadınlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve Mescidi Aksa resimleri taşıyarak ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.