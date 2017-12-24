Filistinli Kadınlar ABD'nin Kudüs Kararını Protesto Etti

- Kadınların Mescidi Aksa pankartı ve dövizleriyle yürüyüş yapmaları

Dev Filistin bayrağıyla yürüyüş yapılması

Filistinli kadınların slogan atması

Gösteride konuşma yapılması Gazze'deki Filistinli kadınlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve Mescidi Aksa resimleri taşıyarak ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.