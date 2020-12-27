Filistinli insan hakları kuruluşundan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği hava saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada saldırının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Gazze'de ekonomik ve insani koşulların kötüleştiği bir zamanda yapıldığı"na dikkat çekildi.

Hava saldırısının "3 sivilin yaralanmasına ve halkta paniğe neden olduğu" vurgulanırken, saldırıda sivil alanların yanı sıra altyapının da zarar gördüğü kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin doğusundaki Tuffah semtinde bulunan Muhammed Durra Çocuk Hastanesi'nin büyük zarar gördüğü duyurulmuştu.

İsrail ordusu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha