Filistinli Heyetten, suçu kanıtlanmadan 167 kez yargılanan mahkumun davasına son verilmesi çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, hakkındaki suçlama kanıtlanmadan 167 kez İsrail mahkemelerine sevk edilen tutuklu Muhammed el-Halebi'nin "yüzyılın davası"nı sona erdirmek için insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulundu.

Heyetin Araştırma ve Belgeleme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, yaptığı yazılı açıklamada, 44 yaşında olan Halebi'nin yaklaşık 6 yıldır tutuklu olduğu ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeden 167 duruşmaya sevk edildiğini belirtti.

Fervane, söz konusu davanın Filistinli Esirler Hareketi tarihinde en uzun dava olarak kabul edildiğini ve bu durumdan dolayı da "yüzyılın davası" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Halebi davasının, Filistin'deki hukukçuların, Arap dünyasındaki insan hakları kurumlarının, demokrasi ve yargı adaletinin savunucularının müdahalesini gerektirdiğini de sözlerine ekleyen Fervane, söz konusu kurumları Halebi'nin davasının sonlandırılması ve serbest bırakılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü olan Muhammed el-Halebi'nin "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığı duyurmuştu.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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