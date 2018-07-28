Filistinli Hemşire Kocasının Öldüğünü Yaralıları Tedavi Ederken Öğrendi

Gazze-İsrail sınırında yaralıları tedavi eden bir hemşire, kocasının protestolar esnasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü öğrendi. Lamia hemşirenin feryadı yürekleri dağladı. Gazze - İsrail sınırında görev yapan Lamia Abu Mustafa isimli bir hemşire, gösterilerde yaralananların tedavilerini gerçekleştirdiği esnada kocası Ghazi Abu Mustafa'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü öğrendi. Lamia, "Kocamın ölüm haberini aldığım esnada yaralıları tedavi etmeye çalışıyordum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Lamia hemşirenin feryadı ve arkadaşlarının onu sakinleştirmeye çalıştığı anlar Filistinli bir aktivist tarafından kameraya alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Büyük Geri Dönüş gösterilerinde bugün 2 kişinin hayatını kaybettiğini 184 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

( Muhammed Rabah/İHA)