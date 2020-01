Filistinli güreşçinin tek hedefi Türkiye adına yarışmak

31.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:49

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA,

İsrail'in Filistin'i işgalinden sonra Türkiye'ye gelen ve üç senedir Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Filistinli güreşçi Ali Aburumaila, Türkiye adına güreşmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan Ali Aburumaila, "Yıllardır Türkiye, Filistin için mücadele ediyor. Bunu herkes biliyor. Ben Filistin adına Avrupa şampiyonalarına katılamıyorum. Çünkü bazı ülkeler Filistin'i tanımıyor. Tanımadığı için bizlere vize vermiyor. Ben Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" dedi. Filistinli güreşçi Ali Aburumaila, Ankara Elmadağ Güreş Kampı'nda serbest güreş milli takımı ile antrenman yapıyor. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Aburumaila, Filistin'de çok stresli bir hayat yaşadıklarını belirterek, "Ben 2012 yılında güreşe başladım. Çünkü hayatımız çok stresli geçiyor. Spor yaptığımız an stresleri atıyoruz. Güreş, boks, koşu fark etmez, içimizdeki stresleri atıyoruz. O nedenle severek bu spora başladım. Çünkü içimde ağırlık var ve onu atıyorum" diye konuştu. "FİLİSTİN'DE BİR HAPİSHANEDE GİBİ YAŞIYORUZ"8 yıldır güreş yaptığını belirten Ali Aburumaila, "Dünyaya geldiğimiz andan itibaren savaş gördük. Anlayamadık ne oluyor, ne var ne yok. Yavaş yavaş ailelerimizden eğitim alarak, arkadaşlarımız, ağabeylerimiz, ustalarımızdan anladık olayları. Toprağımız çalındı anladık. Ben Filistin vatandaşı olarak istediğim yere gidemiyorum. Filistin'de yaşıyorum ama sanki hapishanede yaşıyoruz. İstediğimiz zaman evimizden çıkamıyoruz, istediğimiz şeyi konuşamıyoruz. Aynı zamanda işgalci istediği her şeyi yapıyor.. Öldürür, çalar, istediği şeyi alır ve bunu gücüyle yapar. Filistin halkı kendini savunamıyor" dedi."HİÇ TEKNİĞİM YOKKEN FRANSA'DA BİRİNCİ OLDUM" Ali Aburumaila, Filistin'de yaşadıklarından dolayı spora başladığını ifade ederek, "2012 yılında güreşe başladım. Çünkü hayatımız çok stresli geçiyor. Spor yaptığımız anda stresleri atıyoruz. Güreş, boks, koşu fark etmez, içimizdeki stresleri atıyoruz. O nedenle severek bu spora başladım. Çünkü içimde ağırlık var ve onu atıyorum. 2014'te Fransa'ya gittim ve Filistin'i temsil ettim. Orada 1'inci oldum. Hiç tekniğim yoktu ama inanıyoruz, gücümüz var. Filistin'de hiç malzememiz yok, imkanımız yok, federasyon var ama ufak tefek bir şey" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"İsrail askerlerinin yaptığı zulümden bahseden güreşçi, "Bir de evimizden çıkarken her an geri dönebiliriz. Az önce söylediğim gibi hapishanede yaşıyoruz. İsrail askerleri sokakta oluyor, onlar her istediği zaman dön diyebiliyor ve onlar dön dediklerinde dönmen gerekiyor. Bir şey diyemezsin, ölürsün. Düşünebiliyor musunuz ne kadar kötü bir durumdayız. Filistin'de imkanlar sıfır. Ama Türkiye'ye geldiğimizde her şey değişti. Avrupa, Dünya şampiyonlarıyla oturup sohbet ederek, onların teknikleri, samimiyetleri, dost olarak konuşmaları ki ağabeylik kazandık burada. Ben geldiğimde hiç böyle düşünmemiştim. Ustalarımız, ağabeylerimiz gerçekten çok şefkatli bir şekilde davranıyorlar. Ondan dolayı gerçekten Türkiye halkına çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. "YILLARDIR TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN MÜCADELE EDİYOR" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a teşekkür eden Ali Aburumaila, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin önemine vurgu yaprak, "Yıllardır Türkiye, Filistin için mücadele ediyor. Bunu herkes biliyor. Ben Filistin adına Avrupa şampiyonalarına katılamıyorum. Çünkü bazı ülkeler Filistin'i tanımıyor. Tanımadığı için bize vize vermiyor. Bu nedenle Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Türkiye vatandaşlığı almaya çalışıyorum. Musa Aydın başkanım da bana çok yardımcı oluyor. Vatandaşlığı alıp Türkiye Şampiyonasına katılacağım, kendimi göstereceğim ve sonra da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Türkiye ve Filistin bayrağı arasında benim için hiçbir fark yok. Ailem El-Halil şehrinde oturuyor. Genelde ağabeylerim çalışıyor, sıkıntılar yaşıyoruz. Yaralılar var, ailemizden şehit olanlar var. Biz 7 kardeşiz, Filistin için mücadele ediyoruz" dedi. "TAHA AKGÜL EN BÜYÜK ÖRNEK" Kendisine Taha Akgül'ü örnek aldığını vurgulayan güreşçi Ali Aburumaila, "Hedefim olimpiyatlar. 2024 Olimpiyatları'na katılıp kesinlikle madalya alıp ülkemizi temsil etmek ve milli marşımızı duyurmak istiyorum.Taha Akgül en büyük örnek. Taha ağabeyimizle sohbetimiz oldu, manevi olarak bana çok destek verdi. O'na da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bir sakatlık geçiriyor. Dualarımız onunla" diyerek sözlerini tamamladı.Öte yandan Türkiye adına yarışmak için sabırsız olduğunu ifade eden Filistinli güreşçi Ali Aburumaila, başkan Musa Aydın'a teşekkür plaketi verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ali Aburumaila'nın açıklamaları Antrenmandan detaylarGenel detaylar



Kaynak: DHA