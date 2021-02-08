Filistinli grupların ulusal diyalog görüşmeleri Kahire'de başladı
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Filistinli grupların ulusal diyalog görüşmeleri Kahire'de başladı

08.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:32
Filistinli grupların ulusal diyalog görüşmeleri Kahire'de başladı

Filistinli grupların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ulusal diyalog görüşmelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı belirtildi.

Filistinli grupların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ulusal diyalog görüşmelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı belirtildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupları bir araya getiren diyalog toplantısına ilişkin bilgi verdi.

Kasım, iki gün sürmesi planlanan toplantının bugünkü oturumunda seçim konusunun ele alınacağını aktardı.

Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilerin baskılara maruz kalmadan seçimleri yapabilmesi konusunun görüşüleceğini belirten Kasım, Filistinlilerin iradelerine yönelik engellerin aşılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Kasım, Filistinli grupların görüşmeler kapsamında tüm Filistinlilerin ortak hareket edebileceği siyasi bir çerçeve oluşturmaya çalıştığı bilgisini verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde, Filistinli grupların ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulması ve siyasi bölünmenin sona erdirilmesi konularını ele alması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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