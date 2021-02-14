Filistinli grupların seçimlerle ilgili anlaşmaya varması Gazze'de temkinli bir umut yarattı

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen ulusal diyalog toplantılarında Filistinli grupların "seçimlerin bu yıl yapılması konusunda anlaşmaya varması" sonrası Gazze Şeridi'nde temkinli bir iyimserlik hakim.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen ulusal diyalog toplantılarında Filistinli grupların "seçimlerin bu yıl yapılması konusunda anlaşmaya varması" sonrası Gazze Şeridi'nde temkinli bir iyimserlik hakim.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, yapılacak seçimlerin, mevcut bölünmüşlüğün sona ermesine ve uzlaşmanın sağlanmasına; bunun da Gazze'deki İsrail ablukasının delinmesine ve yaşam koşullarının iyileşmesine yol açmasını umut ediyor.

Kahire'de 9 Şubat Salı günü varılan anlaşmaya göre, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden yargıçların mutabakatıyla Seçim Mahkemesi oluşturulacak ve bu mahkeme sadece seçimlerle ilgili konulara bakacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da bu mutabakata istinaden mahkemenin kurulması, görevleri ve yetkileriyle ilgili bir kararname yayımlayacak.

Ancak anlaşma, 2007'den beri Fetih ile Hamas arasında devam eden siyasi bölünmenin etkileriyle yakından bağlantılı olduğu için Filistinli siyasetçilerce "çetrefilli" olarak nitelendirilen bazı dosyalara çözüm getiremedi.

Filistin hükümeti tarafından tanınmayan Gazze Şeridi'ndeki Hamas hükümeti de bu dosyalar arasında bulunuyor. Hamas hareketi de Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından oluşturulan ve hareketin çoğunluğa sahip olduğu önceki Yasama Konseyini fesheden Anayasa Mahkemesinin meşruiyetini tanımıyor.

Seçimlerin yapılması Fetih ile Hamas'ın samimiyetine bağlı

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, seçimler konusunda anlaşmaya varılmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Ramallah'taki Filistin hükümetine bağlı çalışanlardan Halid el-Hamarne (54), uzlaşıyı sağlamak ve bölünmeyi sona erdirmek için bir başlangıç olarak seçimlerin yapılmasının Hamas ve Fetih hareketlerinin "samimi niyetlerine" bağlı olduğunu söyledi.

Şu ana kadarki gelişmelerin olumlu ve umut verici olduğunu belirten Hamarne, "Kahire'deki görüşmelerin ve sonucunda çıkan anlaşmanın, Filistin halkının çıkarına olacağını umuyoruz." dedi.

Hamarne, son yıllardaki iç bölünmenin derinleşmesine neden olan önemli dosyaların bir sonraki aşamada atılacak en önemli adım olacağını kaydetti.

Emekli Sami Hemes (44) ise "Seçim konusu da, olumlu atmosfer de istendiği gibi ilerliyor. Ancak insanlar bu sürecin, uzlaşının başarısızlığına neden olan çetrefilli dosyalara toslamasından korkuyor." ifadelerini kullandı.

Bu dosyalar üzerinde tartışma çıkması ve mutabakat olmamasının "uzlaşıya giden mevcut sürecin başarısızlığına" yol açabileceğine işaret eden Hemes, seçimlerin "Gazze ablukasının hafifletilmesine" katkıda bulunacağına yönelik umudunu dile getirdi.

Dış müdahaleler ve "İsrail" endişesi

Üniversitede öğretim görevlisi Ahmed Dahir (37), "Ulusal diyaloğun sonuçları, Filistinlilere uzlaşı sağlama olasılığına dair basit bir umut verdi." diye konuştu.

Dahir, "Geçen 14 yılda yaşadığımız trajediler ışığında, varılan anlaşma çerçevesinde gerçek ve olumlu bir dönüşüm olmasını, bölünmenin sona ermesini ve birliğin sağlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

İki taraf arasındaki "çetrefilli ve gecikmiş" dosyaların tamamlanması konusundaki iyi niyetin bölünmenin sona ermesini sağlayabileceğini kaydeden Dahir, seçimlerin yapılmasına engel teşkil etmemesi için söz konusu dosyaların çözümünün ertelenmiş olabileceğini ifade etti.

"Filistinliler, bu adımın seçim sürecini akamete uğratacak dış müdahalelerle karşılaşmasından korkuyor." diyen Dahir, Filistin halkının uzlaşının sağlanmasını ve bölünmenin sona ermesini arzuladığını vurguladı.

Filistinli Rim Afane (30) de İsrail'in seçim sürecini engellemeye yönelik muhtemel müdahalesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Uzlaşı anlaşmalarının, mevcut bölünmüşlüğün İsrail'e sağladığı fayda nedeniyle her zaman Tel Aviv'in engelleriyle karşılaştığına işaret eden Afane, şunları kaydetti:

"Seçimlerin başarısı konusundaki iyimserlik halini, olası İsrail müdahalesi endişesi gölgeliyor. İsrail, Doğu Kudüs gibi kontrol ettiği bölgelerde seçimlerin yapılmasını önleyebilir ve aktivistleri veya adayları gözaltına alabilir. Ayrıca sandık merkezlerini kapatabilir, mahkumların seçimlere katılmasını da engelleyebilir."

Filistinli grupların Kahire'deki toplantısından "anlaşma" çıktı

Bir süredir Kahire'de görüşmeler yürüten Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı müzakerelerinin ardından 9 Şubat Salı akşamı seçimlerle ilgili anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralanmıştı:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak 2021'de yayımladığı başkanlık kararnamesine göre, önce Yasama Konseyi seçimleri, ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire'de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesinin huzurunda yeni Ulusal Konsey'in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak."

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Abbas, 15 Ocak'ta Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha