Filistinli grupların Mısır'da yapılması beklenen toplantısı ertelendi
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Filistinli grupların Mısır'da yapılması beklenen toplantısı ertelendi

Filistinli grupların Mısır'da yapılması beklenen toplantısı ertelendi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılması beklenen toplantılarının ertelendiği bildirildi.

Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılması beklenen toplantılarının ertelendiği bildirildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir gerekçe gösterilmeden toplantının ertelendiğinin kendilerine resmi olarak bildirildiğini söyledi.

Toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini ifade eden Bergusi, Filistinli grupların temsilci heyetlerinin henüz Kahire'ye gitmediğini aktardı.

Mısır, 1 Haziran'da, bölünmenin sonlandırılması ve ulusal birlik konularında anlaşma hedefiyle Filistinli grupları Kahire'ye davet etmişti. Davet için "gelecek hafta" şeklinde muğlak bir ifadenin kullanıldığı toplantı tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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