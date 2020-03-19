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Kandil Dağı, Tel Aviv, İsrail, Güncel

Filistinli gruplardan "tutukluların koronavirüsten korunması için İsrail'e baskı" çağrısı

Filistinli direniş grupları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılmasını istedi.

19.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:24
Filistinli gruplardan

Filistinli direniş grupları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupları bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail hapishanelerinde koronavirüse yakalanma endişesi yaşayan Filistinli tutukluların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komite'nin Enformasyon Merkezi Sözcüsü Ali el-Mağribi, İsrail hapishanelerinde virüse karşı sorumsuz bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Hastalıktan korunma önlemleri alınacağı yerde virüsün yayılmasını kolaylaştıracak cezai uygulamalar olduğunu söyleyen Mağribi, "Hapishane kantininde çoğunluğu temizlik malzemesi ve dezenfektan olan yaklaşık 140 ürünün satışı yasaklandı." dedi.

Mağribi, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, Filistinli tutukluların koronavirüsten korunması için gerekli önlemleri alması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

"Filistinli tutukluların sağlığından İsrail sorumlu"

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise hapishanelerdeki Filistinlilerin sağlığından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail'i Filistinli tutuklular konusunda yeni bir suç işlememesi konusunda uyaran Mudellel, koronavirüs konusunda koruyucu önlem alınması ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Mudellel, uluslararası kurumlardan, Filistinli tutukluların virüse yakalanmaması için koruyucu önlemlerin alınması adına konuya müdahil olmalarını istedi.

"Hapishanelerin genel durumu salgının yayılmasını kolaylaştırıyor"

Filistinli tutukluların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Vaad Cemiyeti Müdürü Abdullah Kandil ise "Koronavirüsle mücadele için tüm dünyada geniş bütçeler tahsis edilirken İsrail, Filistinli tutukluların bulunduğu hapishaneleri bu durumun dışında bırakıyor, herhangi bir koruyucu önlem almıyor." dedi.

Kandil, İsrail'in sabun, dezenfektan ve oda temizleyicisi gibi ürünleri vermeyerek virüsün yayılmasına katkı sağlayacak uygulamalara imza attığını dile getirdi.

Hapishanelerdeki genel durumun da salgının yayılmasını kolaylaştırdığını belirten Kandil, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 15 tutuklunun bir arada kaldığını, güneş görmediklerini ve kasıtlı şekilde tedavilerinin ihmal edildiğini kaydetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada da hapishanelerdeki tutukluların yaşamı, güvenliği ve sağlığından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail Cezaevleri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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