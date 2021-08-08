Filistinli gruplardan, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye hapis cezası verilmesine tepki
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Filistinli gruplardan, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye hapis cezası verilmesine tepki

Filistinli gruplardan, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye hapis cezası verilmesine tepki
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Suudi Arabistan'da Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Suudi Arabistan'da Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan mahkemesinden Filistin ve Ürdünlü tutuklular hakkında çıkan hapis kararlarına tepki gösterilerek, "Haksız yere verilen sert kararları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerin kendilerine isnat edilen suçları işlemediği kaydedilen açıklamada, tutukluların yalnızca davalarına ve halklarına destek oldukları, Suudi Arabistan krallığı ya da halkına karşı herhangi bir hakaret ya da kötülemenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Aynı davadan yargılanan bazı tutuklular hakkında çıkan beraat kararı ise memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da Suudi Arabistan mahkemesi tarafından Filistinli ve Ürdünlü tutuklular hakkında verilen hapis cezalarına tepki gösterilerek bunların "zalimce kararlar" olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kararların, Arap ülkelerinin İslam dini ve Mescid-i Aksa'yı savunma konusundaki değerleriyle uyuşmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi bugün Hamas yetkilisi Hudari'yi (83) 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Muhammed el-Hudari'nin kardeşi Abdulmacid el-Hudari AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlü ve Filistinli 69 kişinin yargılandığı davaya ilişkin bilgi vermişti.

Hudari'nin 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, ancak bu sürenin sadece 7,5 yılını hapiste geçirmesine karar verildiğini kaydeden Abdulmacid, Hudari'nin oğlu Hani'nin ise 3 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini söylemişti.

Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesi Başkanı Hıdır Meşayih ise Hudari ve oğlu Hani de dahil davada yargılanan 69 kişi hakkında 3 yıldan 22 yıl hapse kadar değişen hapis cezaları verildiğini, bazı sanıkların ise beraat ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis
Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis
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Filistinli gruplardan, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamas yetkilisi Hudari'ye hapis cezası verilmesine tepki - Haberler
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