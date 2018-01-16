Filistinli Gruplardan Merkez Konseyi Bildirgesine Eleştiri

Filistinli 4 grup, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısının sonuç bildirgesinde "kesin ve net bir dil benimsenmediği" eleştirisinde bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Ömer Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FHKC, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Fida Partisi ile Ulusal Girişim Hareketinin bildirgeyle ilgili bazı eleştirilerinin olduğunu söyledi.

Bildirgede açık ve net bir dil kullanılmadığını belirten Şehade, bu metnin açıklandığı atmosferin özellikle Filistin meselesinde yaşanan krizle ilgili kullanılan ifadelerdeki üstü kapalılığa yansıdığına dikkati çekerek, "Oslo Anlaşması'nı sonlandırma, İsrail'i tanımaktan vazgeçme, güvenlik koordinasyonunu ve ekonomik bağlılığı sonlandırma konusunda net bir karar alınmadı." dedi.

"FKÖ Yürütme Kurulundan alınan kararları uygulamasını istemek, bu kararların dönüp dolaşıp yeniden Merkez Konseyinin önüne gelmesi korkusunu doğuruyor." ifadesini kullanan Şehade, FKÖ yöneticilerinin, hala müzakere masasına dönmeyi ve ABD'nin de görüşmelere yeniden başlamasında rol oynamasını umut ettiğini savundu.

FKÖ Merkez Konseyinin Ramallah'ta iki gün süren 28. dönem toplantılarının sonuç bildirgesinde, FKÖ Yürütme Kurulundan İsrail'i tanıma konusunu askıya alması istenmişti.