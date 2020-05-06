Filistinli gruplardan, İsraille normalleşme kampanyalarıyla mücadele çağrısı

Filistinli direniş grupları, Arap toplumlarına, medyasına ve sanat dünyasına son zamanlarda artan İsrail'le normalleşme kampanyalarıyla mücadele etme çağrısında bulundu.

Filistinli direniş grupları, Arap toplumlarına, medyasına ve sanat dünyasına son zamanlarda artan İsrail'le normalleşme kampanyalarıyla mücadele etme çağrısında bulundu.

Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda bir araya gelen Filistinli grupların temsilcileri, "Filistin, İsrail'le normalleşmeyi reddediyor" başlığıyla basın açıklaması yaptı.

Gruplar adına konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Hani es-Sevabite, İsrail'le normalleşme faaliyetlerinde bulunanların, Arap ulusunu temsil etmeyen birkaç kişiden oluştuğunu ve bu kişlerin ABD'ye bağımlı olduğunu savundu.

Bir Arap medya kuruluşunun, İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden programları yayınlamasıyla Filistin tarihini hedef aldığını söyleyen Sevabite, ahlaki, vatansever ve insani sorumluğun, tüm özgür ve onur sahiplerine normalleşmeyi reddetmesini zorunlu kıldığını kaydetti.

İsrail'in 70 yıldan uzun süredir Arap milletinde bir gedik açamadığını söyleyen Sevabite, bu konudaki başarısızlığının ardından İsrail'in bunu kültür ve sanat alanında yapmaya yöneldiğini söyledi.

Sevabite, sözlerine şöyle devam etti:

"Arap toplumlarının tüm sanat, medya organlarıyla son zamanlarda artan İsrail'le normalleşme kampanyalarıyla mücadele etmesi gerekiyor. Gazeteciler, sanatçılar, sendikalar, gerçekleri ifade ederek ve üretim yaparak normalleşmeyi reddetmeli."

Normalleşme girişimlerine karşı direnmenin, uluslararası kanunlarca korunan bir hak olduğunu kaydeden Sevabite, Arap milletinin, tüm parçalama ve normalleşme girişimlerine rağmen zor zamanlarında Filistin halkını destekleyeceğine inandığını dile getirdi.

Sevabite, son olarak "8 Mayıs İsrail'le normalleşmeye karşı ulusal gün" münasebetiyle evlerin çatılarına Filistin bayrakları asılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın MBC1 televizyonunda yayınlanan "Mahrac 7" ve "Um Harun" dizilerine, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına Filistinlileri kötüleme ve tarihi gerçekleri çarpıtma eleştirileri yöneltiliyor.

Söz konusu diziler başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinden izleyicilerin tepkisine neden olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarda, hisselerinin çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC Medya grubuna bağlı kanalın boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.

Kaynak: AA