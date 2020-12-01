Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı

01.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:24

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ : Hamas yöneticisi Halil el-Hayye'nin açıklaması İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş'ın açıklaması Hamas yöneticisi Halil el-Hayye: "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi.

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ :

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye'nin açıklaması

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş'ın açıklaması

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye:

"İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı"

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil Mezher:

"Filistin yönetimi ile İsrail arasında yeniden ilişkilerin başlaması, uzlaşı çabalarına büyük darbedir"

Gazze Şeridi'ndeki siyasi gruplar, Ramallah'taki Filistin yönetimine İsrail ile ilişkileri yeniden başlatma kararından geri adım atma ve Filistin uzlaşısını gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Gazze'de Hamas'ın "Ulusal Gelişmeler" adı altında düzenlediği toplantıya Fetih hareketi dışında, Filistinli grupların çoğunun temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan Hamas yöneticisi Halil el-Hayye, "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı." dedi.

Ortaklık temelinde ulusal birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Hayye, Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde, uzlaşının başarılı olması için Fetih hareketine çeşitli seçenekler sunduklarını ifade etti.

Hamas'ın bu kapsamda, tüm seçimlerin eş zamanlı olması, Hamas'ın seçim sürecine zarar verecek bir adım atmayacağı taahhütü gibi tekliflerde bulunduğunu aktaran Hayye, Fetih'ten Hamas'ın tekliflerini yeniden gözden geçirmesini istedi.

"Fetih ve Hamas'ın eş zamanlı seçimler konusunda anlaşması lazım"

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş da Filistin yönetimine "düşmanla ilişkileri yeniden başlatma" kararından geri adım atma çağrısında bulundu.

Ulusal birlik konusunda, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) ulusal karar mekanizması olarak yeniden yapılandırılması ve bu mekanizmaya herkesin katılımının güvence altına alınması gerektiğini belirten Batş, "Fetih ve Hamas'ın seçimlerin yapılması ve eş zamanlı gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşı sağlaması lazım. Bu adım, gelecek merhaleyi güvence altına alacaktır." diye konuştu.

Batş, Filistin yönetiminden ayrıca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Gazze'deki sağlık kurumlarının ihtiyaçlarının giderilmesi talebinde bulundu.

"Uzlaşı çabalarına büyük darbe"

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil Mezher, "Filistin yönetimi ile İsrail arasında yeniden ilişkilerin başlaması, uzlaşı çabalarına büyük darbedir." ifadelerini kullandı.

"Vazgeçilemez stratejik bir seçenek" olarak birliğin sağlanması ve uzlaşı görüşmelerinde alınan kararların uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getiren Mezher, FKÖ başta olmak üzere Filistin kurumlarının yeniden yapılandırılmasını istedi.

Mezher, Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu tehditlerin, geniş çaplı ulusal bir cephede birlikte çalışmayı gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi yetkilisi Aid Yaği de İsrail ile Filistin yönetimi arasında ilişkilerin yeniden başlamasını kabul etmediklerini söyledi.

Filistinlilerin ulusal bir strateji üzerinde anlaşmaları ve birlik yönetimi kurmaları gerektiğini kaydeden Yaği, bir kalkınma planı oluşturmanın önemine de dikkati çekti.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve FKÖ'nün İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.

Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı
Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı
Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı
Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

İlgili Haberler

Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu
Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde 1 Filistinli yaralandı
İsrail askerleri, ambulanstaki yaralı Filistinliye müdahale etti
İsrail askerleri, ambulanstaki yaralı Filistinliye müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Mbaye Diagne Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:49:26. #1.14#
title