Filistinli gruplardan, İsrail hapishanelerindeki Kovid-19 vaka artışıyla ilgili uyarı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gilboa hapishanesinde çok sayıda Filistinli mahkumda Kovid-19 tespit edilmesinin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, mahkumlara gerekli tıbbi ve insani bakımın sağlanması için acele edilmedikçe bu durumun çeşitli düzeylerde korkunç sonuçları olacağı uyarısı yapıldı.

Hamas, hapishanelerdeki ve gözaltı merkezlerindeki sağlık koşullarından İsrail hükümetini ve liderlerini sorumlu tuttu.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlığından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına, tutukluların korunması ve virüse yakalananların tedavi edilmesi için harekete geçilmesi çağrısı yapılan açıklamada, tutukluların müdafaası ve özgürlüklerine kavuşması için çalışmanın, İslami Cihad'ın ulusal önceliği olduğu vurgulandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden daha önce yapılan açıklamada, Gilboa hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinlilerin 73'ünün Kovid-19'a yakalandıkları ifade edilmişti.

Tespit edilen yeni vakalarla birlikte İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 104'e yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy