Filistinli gruplardan Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme çabalarına "yeni Nekse" benzetmesi Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme çabalarının yeni bir "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme çabalarının yeni bir "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olduğunu belirtti.

Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan "Altı Gün Savaşı"nın 53'üncü yılı münasebetiyle birer açıklama yayımladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'le normalleşme çabalarının yeni bir Nekse olduğu ifade edildi.

Bu durumun İsrail'e "Filistin topraklarına hükmetmeye devam etme fırsatı" sunduğu vurgulanan açıklamada, Nekse'nin etkilerini silmenin tek yolunun direnişi güçlendirmekten geçtiği, direniş iradesini etkisizleştirmeye çalışan tüm çabaların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'le her türlü normalleşmenin reddedildiği belirtilerek, bazı ülkelerin İsrail'i tanıma ve normalleşme çabalarının İslam ümmeti için yeni bir Nekse olduğu bildirildi.

Açıklamada, tüm Müslümanlara "normalleşme çabalarına karşı harekete geçme ve İsrail'e kapsamlı ve güçlü boykot uygulama" çağrısında bulunuldu.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasını tasfiye etme çabalarıyla mücadelenin, Siyonist oluşumla kapsamlı ve açık bir şekilde savaşmaktan geçtiğine işaret edildi.

Açıklamada, Filistin yönetiminden İsrail'le yapılan tüm anlaşmaları iptal etmesi istendi.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "Altı Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anıyor. Nekse'yi, Filistinliler 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe'nin" (Büyük Felaket) devamı olarak görüyor.

Kaynak: AA