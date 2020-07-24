Filistinli gruplardan ABD'nin İran'a ait yolcu uçağını taciz etmesine kınama
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Filistinli gruplardan ABD'nin İran'a ait yolcu uçağını taciz etmesine kınama

Hamas, Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Suriye semalarında ABD savaş uçağı tarafından taciz edilmesini kınadı.

Filistinli gruplardan ABD'nin İran'a ait yolcu uçağını taciz etmesine kınama
24.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:00

Hamas, Filistin İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Suriye semalarında ABD savaş uçağı tarafından taciz edilmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sivilleri bu şekilde hedef almak, uluslararası hukukta terör kavramının pratik bir uygulamasıdır." denildi.

Açıklamada, "ABD'nin bu saldırısı, siyonist projeye hizmet etmek için gerçekleştirilmiştir ve bu İsrail'i, ilhak planını ve Filistin davasının tasfiyesini desteklemek suretiyle Filistin halkına yönelik saldırının uzantısıdır." ifadesine yer verildi.

İslami Cihad Hareketi de bir açıklama yaparak olayı şiddetle kınadı.

Olayın, ABD'nin saldırgan niyetlerinin, bölgede ve dünyadaki güvenlik ve istikrarı tehdit etme rolünün kanıtı olduğu savunulan açıklamada, İran'ın yolcu uçağına yapılan tacize karşı her düzeyde tüm adımları atma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

FHKC de yolcu uçağının Suriye semalarında ABD uçaklarının tacize uğraması konusunda İran ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "ABD'nin Suriye topraklarının bazı yerlerinde varlığının Suriye'yi, istikrarını ve toprak bütünlüğünü hedef almakla sınırlı kalmayıp, bölgeyi boyun eğdirme çalışmalarını tamamlamayı ve gelişmesini engellemeyi de amaçladığı" aktarıldı.

İran, dün gece Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının Suriye üzerindeyken iki ABD savaş uçağı tarafından taciz edildiğini duyurmuştu. Savaş uçaklarının tehlikeli şekilde yolcu uçağına yaklaşması üzerine pilotun aniden manevra yaptığı ve bazı yolcuların da bu esnada yaralandığı belirtilmişti.

Olay sırasında düşme tehlikesi geçiren uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na acil iniş yaptığı aktarılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirtmiş, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağı uyarısında bulunmuştu.

Olayla ilgili ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) sabaha karşı yapılan açıklamada ise yolcu uçağının taciz edildiğine ilişkin suçlamalar reddedilerek, "Bir ABD F-15'i, Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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