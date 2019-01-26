Filistinli Gruplar Rusya'da Bir Araya Gelecek

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nevfel, Filistinli bazı grupları bir araya getirecek görüşmenin 11 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Nevfel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün birçok Filistinli grubu diyalog görüşmeleri için Moskova'ya davet ettiğini belirtti.

Nevfel, davet edilen grupların Fetih Hareketi, Hamas Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık, Filistin Demokratik Birliği (FİDA), Filistin Halk Mücadelesi Cephesi ve Filistin Ulusal İnisiyatifi Hareketi olduğu bilgisini verdi.

Görüşmelerin 2 veya 3 gün süreceğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da kapanış görüşmesi yapılacağını aktaran Nevfel, bunun ciddi bir girişim olduğunu ve uzlaşı konusundaki kilitlenmişliği ortadan kaldırmayı hedeflediğini kaydetti.

Nevfel, bu girişimin Mısır ara buluculuğuna bir alternatif olmadığını ve Mısır'ın rolünü güçlendireceğine işaret etti.

Rusya, geçen aralık ayında Filistin'de uzlaşının sağlanmasına katkı sağlamak için Fetih ve Hamas temsilcilerini bir araya getirecek bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA