Filistinli gruplar, İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden Arap dizilerine tepki gösterdi
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Filistinli gruplar, İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden Arap dizilerine tepki gösterdi

Filistinli gruplar, İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden Arap televizyon dizilerine tepki gösterdi.

Filistinli gruplar, İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden Arap dizilerine tepki gösterdi
29.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:56

Filistinli gruplar, İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden Arap televizyon dizilerine tepki gösterdi.

Hamas yetkililerinden Fethi El-Karavi, yaptığı yazılı açıklamada, bazı Arap televizyon kanallarında İsrail'le normalleşmeye teşvik eden dizilerin yayınlanmasını, tarihin yanlış aktarılması ve hak sahibi olmayanları hak sahibi gösterme çabası şeklinde değerlendirdi.

Bu dizilerin, sanat, kültür ve televizyon dizisi adı altında Filistin halkının toprakları ve vatanları üzerindeki hakkını silmeye dönük aleni bir girişim olduğuna dikkati çeken Karavi, bu çalışmaların durdurulması ve gerçekleri çarpıtan MBC televizyon kanalı aleyhinde dava açılması için siyasi ve resmi düzeyde acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), bazı Suudi medya organları tarafından Filistin halkına karşı nefret söylemini teşvik etme hamlesi olarak nitelendirdiği bu duruma tepki gösterdi.

FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın MBC kanalının iki televizyon dizisi aracılığıyla İsrail'in imajının düzeltildiği buna karşılık Filistinlilerin şeytanlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Körfez ülkeleri ve ulusal güçlerinden, bu söylemi kabul etmemeleri, medya dünyasının bu imkanlarını işgal güçlerinin tutuklular, mülteciler ve kutsal değerler aleyhinde devam eden suçlarını ifşa etmede kullanmaları istendi.

Filistin İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Davud Şihab ise MBC kanalının, Filistin-İsrail çatışması konusunda Siyonist anlatının propagandasını yapmayı amaçlayan televizyon dizileri yayınlayarak, Arap bilincini bozmaya çalıştığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın MBC kanalında ramazan ayı münasebetiyle yayınlanan BAE menşeli "Mahrac 7" ve "Umm Harun" adlı dizilerde İsrail'le normalleşmeyi teşvik, Filistin halkına da hakaret edilen birçok sahnenin yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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