Filistinli gruplar, İsrail'in saldırıları karşısında sükunetin artık mümkün olmadığını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinli gruplar, İsrail'in saldırıları karşısında sükunetin artık mümkün olmadığını belirtti

Filistinli gruplar, İsrail'in saldırıları karşısında sükunetin artık mümkün olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in devam eden saldırıları karşısında sükunetin artık mümkün olmadığını ifade etti.

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in devam eden saldırıları karşısında sükunetin artık mümkün olmadığını ifade etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Ofisi Üyesi Cemil Muzhir, Gazze sınırında Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde Filistinli gruplar adına açıklama yaptı.

Muzhir, "Siyonistlerin devam eden ekonomik ve yaşamsal saldırıları ile uluslararası toplumun tutarsızlığı karşısında artık sükunet mümkün değil. Abluka, sınır kapılarının kapalı olması ve fakirlik nedeniyle halkımızın yaşadığı acılardan uluslararası toplum ve Siyonistler sorumludur." dedi.

Gazze'nin şantajları kabul etmediğini ve durumun bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Muzhir, "Batı Şeria, Kudüs ya da 1948 sınırındaki topraklar olsun Filistin'in herhangi bir bölgesine saldırı tüm Filistin'e saldırıdır ve bu direniş güçlerine karşılık hakkını doğurur." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze sınırındaki Filistinlilere, çocuklara, sivillere saldırısının, Filistin halkına yönelik düşmanlığının yansıması olduğunu belirtti.

İsrail'in yalnızca şiddet dilinden anladığını, kanlı zihniyetini gösterdiğini ifade eden Kanu, "Çocuklara ve sivillere karşı işlenen bu suçlar, halkımızın iradesini kıramayacak." diye konuştu.

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere ateşli silah ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinli'nin yaralandığı açıklanmıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

Gazze sınırındaki gösterilerde 41 Filistinli ile 1 İsrail askeri yaralandı
Gazze sınırındaki gösterilerde 41 Filistinli ile 1 İsrail askeri yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Muslera Gervinho Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filistinli gruplar, İsrail'in saldırıları karşısında sükunetin artık mümkün olmadığını belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 23:11:07. #1.16#

title