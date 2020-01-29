Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor
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Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü yöneticilerinden Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze'de toplantı düzenlemeyi planladığını açıkladı.

29.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:16
Filistinli gruplar Gazze'de bir araya gelmeye hazırlanıyor

Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda 'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu.


Ahmed Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine tüm Filistinli grupların katılacağı bir toplantıyı organize etme görevi verdiğini belirtti ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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