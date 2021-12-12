Filistinli gruplar, Cezayir'in Filistin ulusal diyalog girişiminden memnun - Haberler
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Filistinli gruplar, Cezayir'in Filistin ulusal diyalog girişiminden memnun

Filistinli gruplar, Cezayir'in Filistin ulusal diyalog girişiminden memnun
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gazze'deki ulusal ve İslami gruplar, Cezayir'in, Filistinli grupların katılacağı bir diyaloğa ev sahipliği yapma girişimini memnuniyetle karşıladı.

Gazze'deki ulusal ve İslami gruplar, Cezayir'in, Filistinli grupların katılacağı bir diyaloğa ev sahipliği yapma girişimini memnuniyetle karşıladı.

Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin Gazze'deki toplantısının akabinde Cezayir'in girişimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, siyasi bölünmeyi sonlandırmayı ve uzlaşıyı hedefleyen Filistin ulusal diyaloğuna ev sahipliği yapacaklarını açıklamasından memnuniyet duyduk." ifadesi kullanıldı.

Komite, Cezayir'in söz konusu girişiminin, Mısır'ın bu konudaki çalışmalarının tamamlayıcısı olması ve uzlaşıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 Aralık'ta Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya gelmişti. Tebbun, görüşmenin akabinde düzenlenen basın toplantısında, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." demişti.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 14 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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