Filistinli gruplar Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'i kabul etmesini kınadı

Filistinli gruplar, Bahreyn'in İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etmesini ve bu ülkenin Bahreyn'de büyükelçilik açmasını kınadığını duyurdu.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Direniş Komiteleri, Ulusal Mücadele Cephesi, Mücahitler Hareketi, Özgürler Hareketi İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreyn ziyaretine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lapid'in Bahreyn ziyareti ve Bahreyn topraklarında İsrail Büyükelçiliği açılmasının "İslam'a, milliyetçiliğe, Araplığa ve Filistin ile Bahreyn halklarına karşı işlenen bir suç olduğu" kaydedildi.

İsrail ile normalleşme adımlarının "utanç verici" olduğu belirtilen açıklamada, "Normalleşme ihanetine devam etme konusundaki bu garip ısrar, İsrail ile normalleşen rejimlerin ulaştığı ahlaki düşüşün boyutunu ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ile normalleşme adımları atan Arap ülkeleri yönetimlerinin, halklarının istekleriyle çeliştiği dile getirildi.

Lapid önceki gün Bahreyn'i ziyaret ederek Kral Hamad bin İsa Al Halife ve Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile görüşmüş, Manama'da İsrail Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirmişti.

Bahreynliler Lapid'in ziyaretini protesto etmişti

Bahreyn'deki El-Vifak Hareketi, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in ülkeyi ziyaretini başkent Manama'da protesto etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, İsrail karşıtı sloganlar atarken Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasını protesto eden döviz ve pankartlar taşımıştı.