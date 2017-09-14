Filistinli Gruplar Arasındaki Siyasi Bölünme

Gazze'deki bazı özel sektör kuruluşları, Fetih ve Hamas'a, siyasi bölünmüşlüğe son verilmesi ve ulusal mutabakatın sağlanması çağrısında bulundu.



Ticaret Odası Başkanı Velid el-Hasri, İş Adamları Derneği önünde düzenlenen basın toplantısında, Özel Sektör Koordinasyon Kurulu, İş Adamları Derneği, Filistin Müteahhitler Birliği ve Sanayi Federasyonu tarafından imzalanan bildiriyi okudu.



Hasri, "Gazze'de 11 yıldır devam eden yıkımın ardından tüm tarafları bu kara sayfayı sonsuza dek kapatmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ve Hamas'ı ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için çabalarını birleştirmeye çağıran Hasri, Gazze'deki Filistin halkının, mutabakat dosyasının başarısızlığa uğramasının doğuracağı sonuçları taşımaya daha fazla tahammülünün kalmadığını ifade etti.



Bu çerçevede Mısır'ın yaptığı ara buluculuğu takdir ettiğini dile getiren Hasri, Kahire yönetimini taraflara bölünmenin son bulması için baskı yapmaya çağırdı.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, cumartesi günü Gazze'den ayrılarak Kahire'ye gitmişti.



Fetih Hareketi ise Hamaslı yetkililer ile uzlaşı konularını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Mısır'a bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.



Haziran ayı başlarında da bir Hamas heyeti Mısır'a gitmiş ve bir hafta süren ziyaretler kapsamında üst düzey yetkililerle toplantılar yapılmıştı. Hamas, görüşmeler neticesinde Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.