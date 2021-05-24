Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi sahillerinde toplanan gönüllü Filistinliler, İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizlemeye çalışıyor.

Gazze Şeridi sahillerinde toplanan gönüllü Filistinliler, İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizlemeye çalışıyor.

Gazze Belediyesi, dün İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla cadde ve sokaklardan enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlattı.

Kampanyaya destek veren Filistinli gönüllüler, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze sahillerine yeniden hayat vermek için el ele verdi.

Filistinli gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sahilleri kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.

Kampanyaya Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisi Direktörü Chitose Noguchi de katıldı.

Noguchi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmanın, Filistinlilerin saldırıların ardından normal hayata adapte olmaya ve toplum olarak iyileşmeye çalışmasının bir parçası olduğunu belirterek, bu saldırının son olması temennisinde bulundu.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac da kampanyaya hem yerel ve uluslararası kurumların, hem de çeşitli yaş ve gruplardaki Filistinlilerin katılım gösterdiğini söyledi.

Bu kampanyanın dünyaya "Buradayız, Gazze'de kalmaya devam edeceğiz" mesajı verdiğine dikkati çeken Serrac, "Gazze'ye yönelik son saldırıların doğrudan bir amacı vardı. Alt yapıyı ve bölgede güzel olan ne varsa her şeyi yok etmek." ifadesini kullandı.

Belediyenin tahrip edilen su hatlarının bakımı, su kuyularının ve kanalizasyonların yeniden onarılması için gayret ettiğini ifade eden Serrac, bağışçı ve dost ülkelere, alt yapı başta olmak üzere Gazze'nin yeniden imarı için bütüncül bir plan geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kampanyaya katılan gönüllü Filistinli genç Hedil Ebu Zeyd, Gazze sahillerinin, 11 gün boyunca şiddetli bombardımana maruz kaldığını belirterek, 15 yıldır devam eden abluka nedeniyle Filistinlilerin tek nefes aldığı yer olan sahillerin tahrip edildiğini söyledi.

Ebu Zeyd, sahillerde yeniden hayatın canlanması için gönüllü olarak temizlik kampanyasına katıldığını kaydetti.

Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor
Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor
Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor
Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor
Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Prens Harry Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 17:04:49. #1.13#

title