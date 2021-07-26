Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
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Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı

Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı ve beraberindeki Türkmen doktorlar, Ürdün'deki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplarda sağlık hizmeti verdi.

Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı ve beraberindeki Türkmen doktorlar, Ürdün'deki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplarda sağlık hizmeti verdi.

Beyatlı, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan Iraklı Türkmen doktorlarla bir araya gelerek, Filistinlilere destek olmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarında yaralananlar başta olmak üzere kamplarda yaşayan ve tedaviye ihtiyaç duyanların yardımına koşmaya çalıştıklarını belirten Beyatlı, Filistin davasıyla yakından ilgili olduklarını, onlara yapılan haksızlıkların vicdanları yaraladığını dile getirdi.

Beyatlı, 7 kişilik ekiple bölgeye gitmeye hazırlandıklarını anlatarak, "Aramızda kadın hekimlerimiz de vardı. Bölgedeki sıkıntılardan dolayı onların meşakkat yaşayacağını düşünerek ayrıldılar. Ürdün'de El-Hüseyin ile Vahdet Kampı'nda doktor arkadaşlarımızla bir hafta boyunca Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizle sağlık hizmeti vermeye çalıştık. Onlar bizi gördüklerinde Irak'tan geldiğimizi söylediğimizde duygulandı. Türkmen ve Filistin bayraklarını ellerinden düşürmediler." diye konuştu.

"Filistinli gençlerdeki mücadele azmi hala yüksek"

Ürdün'deki kamplarda yaşayan Filistinlilerin meşakkat içerisinde hayat sürdüğünü bunun da kendilerini üzdüğünü aktaran Beyatlı, şunları kaydetti:

"Gazzelilerin durumunu en iyi Irak Türkmenleri bilir. Çünkü Filistinliler haklı davalarını ve mücadelelerini sürdürüyor ancak dünya görmezden gelmektedir. Bizler onların durumunu en iyi anlayanlardayız. Kamplarda Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralananların da olduğu 150 hastaya baktık. Filistinlilerin davasına inançla bağlandıklarını, şehadet için birbirleriyle yarıştıklarını gördük. 'İyileştikten sonra tekrar gideceğim ve savaşacağım' diyen gençler gördük, tüylerimiz diken diken oldu. Bunlarla da gurur duyduk. Biz din kardeşiyiz. Mazlumiyetin ne olduğunu biz anlarız. Maalesef Arap dünyası onları görmezden geliyor, yalnız bırakıyor. Filistinli gençlerdeki mücadele azminin hala yüksek olduğunu görmek bizi sevindirdi. Elimizden geldiği kadar onlara ve davalarına hizmet etmek boynumuzun borcudur."

Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı
Filistinli gençlerin cesareti Türkmen doktorları duygulandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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