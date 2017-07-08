Filistinli Gençler Kaza Geçiren İsrailli Aileye Yardım Etti

Bir grup Filistinli genç, Beytul Lahm yakınlarında Zatara yolunda kaza geçirip ciddi şekilde yaralanan bir aileyi kurtardı.



Filistinli gençler kaza yapan arabanın içinde bulunan çocuğu ve annesini kurtardı. İsrailli kadın, Filistinli gençlerden böyle bir hareket beklemediği için bu hareketten çok etkilendiğini söyledi. - KUDÜS