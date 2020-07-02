- Filistinli gençler, İsrail'in ilhakını grafiti çizerek protesto etti - Filistinli gençler, İsrail'in ilhakını grafiti çizerek protesto etti Gazze'de yaşayan Filistinli gençler çizdiği grafitilerle İsrail'in ilhak planını reddetti.

- Filistinli gençler, İsrail'in ilhakını grafiti çizerek protesto etti

GAZZE - Gazze'de yaşayan Filistinli gençler çizdiği grafitilerle İsrail'in ilhak planını reddetti. Filistinli gençler, duvara yaptıkları resimlerin yayında "ilhaka hayır" yazdı.

Filistinli gençler, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı tepki gösterdi. Gazze'de yaşayan Filistinli gençler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Filistinli gençler İsrail'in ilhak planını reddetmek için Gazze'nin Refah kentinde 30 metrelik bir duvara Mescid-i Aksa, Kubbetu's-Sahra ve Batı Şeria'nin haritasını resmetti. Filistinli gençler duvarda Filistinlerin evlerini yıkan İsrail ellerini çizerek yanına "İhaka Hayır" yazdı. Grafiti resimleri çizen grubun üyelerinden Abu Omar, "Bu duvar İsrail ilhak planına karşı çıkabilmek için Filistinlerin birliği ve Dayanışma simgeliyor" dedi. Faaliyete katılan Filistinli Muhamad Ebu Taha, etkinliğin halkımızın topraklarına bağlılığını vurgulamak için düzenlendiğini söyledi. Taha, Filistin halkının toprak hırsızlığı ve ilhak planları dahil olmak üzere tüm işgal girişimlerin reddettiğini vurgulayarak, "İşgal bitecek ve Filistin halkı topraklarında kalacaktır" dedi.

Kaynak: İHA