: Filistinli gençler İsrail güçlerinin yola kurduğu bariyeri yıktı

15.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:12

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deyr Nizam beldesi

Filistinli gençlerin beldeye kurulan bariyerlerden birini yıkması

İsrail güçlerinin öz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etmesi

Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deyr Nizam beldesinin giriş çıkışlarının kapatılmasına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Nizam beldesi sakinlerinden onlarca kişi, İsrail güçlerinin beldeye giriş çıkışlara izin vermemesine tepki gösterdi ve beldeye kurulan bariyerlerden birini yıktı.

Bariyerin yıkılması üzerine duruma müdahale eden İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

Kaynak: AA

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