Filistinli Gençler Gazze Sınırında Nişanlandı

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde tanışan iki Filistinli genç, nişan törenlerini de Gazze sınırında gerçekleştirdi.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde tanışan Fathi Muharib ve Alaa Abu Reqaa isimli iki Filistinli genç nişan törenlerini de Gazze sınırında gerçekleştirdi. 20 yaşındaki Alaa Abu Reqaa isimli genç kız gazeteci olduğunu ve sınırda haber yaptığını belirterek, "Sınırdaki olayları takip ederken bir genç bana yaklaştı ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Ona kararımı sonra vereceğim dedim. Biraz zaman geçtikten sonra kararımı verdim ve onun evlenme teklifini kabul ettiğimi söyledim. Şimdi çok mutlu olmak istiyorum" diyerek nasıl tanıştıklarını anlattı. Muharib'in Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin organizatörlerinden olduğunu ve defalarca İsrail askerleri tarafından yaralandığını söyleyen Reqaa, onun kararlı duruşundan çok etkilendiğini söyleyerek "Fathi yaralanmasına rağmen gösterilere katılmaya devam etti bu yüzden onunla evlenmek istedim" ifadelerini kullandı.

"NİŞANIMIZIN İSRAİL'E BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gazze sınırındaki gösterilerde aldığı yaralar sebebiyle kendi nişanına koltuk değnekleri ile katılan 31 yaşındaki Fathi Muharib ise, yaralı da olsa bugünü yaşıyor olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Alaa Abu Reqaa ile nişanlanmaya karar verdim çünkü onu sevdim" dedi. Sınırdaki barışçıl gösterilerin devam edeceğini vurgulayan Muharib, "Her gün İsrail'e farklı şekillerde meydan okuyoruz ve bizim nişanımızın İsrail'e büyük bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)