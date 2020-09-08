- Filistinli gençler Covid-19'a dikkat çekmek için çöp konteynerlerine resim yapıyor
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- Filistinli gençler Covid-19'a dikkat çekmek için çöp konteynerlerine resim yapıyor

- Filistinli gençler Covid-19'a dikkat çekmek için çöp konteynerlerine resim yapıyor Filistin'in Refah kentinde gençler, korona virüs (Covid-19) salgınında farkındalık oluşturmak için karantinada kapatılan yollardaki çöp konteynerlerinde resim yapıyor.

08.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:59

- Filistinli gençler Covid-19'a dikkat çekmek için çöp konteynerlerine resim yapıyor

GAZZE - Filistin'in Refah kentinde gençler, korona virüs (Covid-19) salgınında farkındalık oluşturmak için karantinada kapatılan yollardaki çöp konteynerlerinde resim yapıyor.

Filistinli gençler, Refah kentinde Covid-19 ile mücadele kapsamında karantina uygulaması sırasında kapatılan yollardaki çöp konteynerlerine resim çizmeye başladı. Gençler amaçlarının şehri güzelleştirmek ve korona virüs tehlikesi konusunda Filistinliler arasında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Gazze'de İçişleri Bakanlığı, 24 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığını duyurmuştu. Bakanlık, Gazze'nin farklı bölgelerinde bağlantı yollarını kum torbalarından oluşturulan bariyerler ve çöp konteynerleriyle kapatarak vatandaşların serbest dolaşımını engellemeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı ise Mart ayından bu yana Gazze'de toplam vaka sayısının bin 269'a yükseldiğini, 9 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgede bin 171'i aktif vaka bulunduğu, 89 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

- Filistinli gençler Covid-19'a dikkat çekmek için çöp konteynerlerine resim yapıyor

Kaynak: İHA

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