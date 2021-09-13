Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Filistinlilerin Celme kontrol noktasında el yapımı patlayıcı patlatması Celme kontrol noktasında Filistinlilerin lastik yakarak yol kapatması CENİN - Batı Şeria'nın kuzeyindeki çeşitli bölgelerde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı.
Görüntü Dökümü:
Filistinlilerin Celme kontrol noktasında el yapımı patlayıcı patlatması
Celme kontrol noktasında Filistinlilerin lastik yakarak yol kapatması CENİN - Batı Şeria'nın kuzeyindeki çeşitli bölgelerde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı. Cenin'in kuzeyindeki el-Celme kontrol noktasında toplanan Filistinli gençler lastik yakarak yol kapattı.