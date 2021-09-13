Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Filistinlilerin Celme kontrol noktasında el yapımı patlayıcı patlatması Celme kontrol noktasında Filistinlilerin lastik yakarak yol kapatması CENİN - Batı Şeria'nın kuzeyindeki çeşitli bölgelerde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Görüntü Dökümü:

Filistinlilerin Celme kontrol noktasında el yapımı patlayıcı patlatması

Celme kontrol noktasında Filistinlilerin lastik yakarak yol kapatması CENİN - Batı Şeria'nın kuzeyindeki çeşitli bölgelerde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktı. Cenin'in kuzeyindeki el-Celme kontrol noktasında toplanan Filistinli gençler lastik yakarak yol kapattı.

Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı

Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı

Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı

Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ersin Tatar Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Amelia Hamlin Yeşim Salkım
Spor Abdullah Avcı Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Rıza Çalımbay Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Filistinli gençler Celme kontrol noktasında lastik yakarak yol kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:20:10. #1.12#