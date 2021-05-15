- Filistinli gencin zor anları- Saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafını çekerken kardeşlerini de aralarında gördü

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- Filistinli gencin zor anları Saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafını çekerken kardeşlerini de aralarında gördü Filistinli genç Muhammad el-Mansi, Gazze'deki bir hastanede İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğrafını çektiği sırada 2 kardeşinin de aralarında...

- Filistinli gencin zor anları

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafını çekerken kardeşlerini de aralarında gördü

GAZZE - Filistinli genç Muhammad el-Mansi, Gazze'deki bir hastanede İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğrafını çektiği sırada 2 kardeşinin de aralarında olduğunu görünce büyük acı yaşadı.

İşgalci İsrail sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor. Filistinli genç Muhammed el-Mansi, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivilleri ve İsrail'in işlediği suçları belgelemek için Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne geldi. El-Mansi, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını çekerken cansız bedenlerden 2'sinin "Ahmed" ve "Yusuf" adındaki 2 kardeşine ait olduğunu gördü. Evlerinin Beyt Lahya'da olduğunu belirten Muhammad el-Mansi, yaşadığı zor anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

2 kardeşi ve tüm Filistin halkı için dua isteyen el-Mansi, "Hastanedeyim. Yaralıları ve şehitleri görüntülüyorum. Bir baktım ki 2 kardeşimi getiriyorlar. İkisi de şehit olmuş. Yahudilerin insanlara yaptığı katliamları çektiğim sırada aileme yapılan katliamı çekmeye başladım. 2 kardeşim şehit olmuş, Ahmet ve Yusuf" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH