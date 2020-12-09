Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi

09.12.2020 05:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 05:54
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e iki şikayette bulunduğunu duyurdu.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e iki şikayette bulunduğunu duyurdu.

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu şikayetlerin, Birleşmiş Milletler Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan ve BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'a iletildiği belirtildi.

Şikayetlerde, İsrail güçlerinin Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef aldığı, onlara karşı ölümcül güç kullandığı ve ayrımcılık yaptığı yönünde iddiaların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, şikayetlerde ayrıca, raportörlerden, Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'nın 2019'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybetmesi, 2018'de Ahmed Ebu Hüseyin ve Yasir Murteca'nın öldürülmesi ve 2015'te Anadolu Ajansı serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye'nin yaralanması dosyalarıyla ilgili soruşturma açmaları istendi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından 4 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in, Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) patlak verdiği 2000 yılından bu yana 46 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

İlgili Haberler

DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (2)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (2)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (3)
DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (3)
Son dakika gündem: Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi
Son dakika gündem: Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Pınar Altuğ Cemal Hünal Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Okan Buruk Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 05:54:51. #1.14#
title