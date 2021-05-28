Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini hedef alan saldırı ve ihlallerini protesto etti
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Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini hedef alan saldırı ve ihlallerini protesto etti

Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini hedef alan saldırı ve ihlallerini protesto etti
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Filistinli gazeteciler, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırı ve ihlallerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistinli gazeteciler, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırı ve ihlallerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Vadi Hulva İnsan Hakları Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail vatandaşı bir grup Filistinli gazeteci, basın mensuplarına yönelik saldırı ve ihlalleri protesto amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya geldi.

Gazeteciler, İsrail'in kendilerine yönelik ihlallerini ifade eden dövizler taşıyarak, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Filistin'in El-Kufiyye televizyonu muhabirlerinden Ziynet el-Halavani ile kameraman Vehbi Mekkiye, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dün akşam görev başındayken İsrail polisince gözaltına alınmıştı.

Kameraman Mekkiye, İsrail polisince gözaltına alındığı sırada darbedilmiş ve yaralanmıştı. İsrail mahkemesi bugün söz konusu iki Filistinli gazetecinin gözaltı süresini uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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