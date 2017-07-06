Filistinli Eski Tutukluların Maaşlarının Kesilmesi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli eski tutuklular, hükümetin maaşlarını kesmesini protesto etti.



Gazze'deki Filistin Bankası önünde bir araya gelen eylemciler, Filistin yönetiminden kesilen maaşlarının iadesini isteyerek, söz konusu maaşların kanunla teminat altında olduğu belirtildi.



Eski tutuklulardan "Esirler Medya Ofisi" Müdürü Abdurrahman Şedid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatlarının büyük kısmını İsrail hapishanelerinde geçiren Filistinlilerin maaşlarının kesilmesinin kanun ve insanlık dışı olduğunu söyledi.



Bu tür kararlar karşısında teslim olmayacaklarını vurgulayan Şedid, hakları iade edilene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.



Diğer bir eski tutuklu Eymen Şeravene ise haklarını talep etmek için bu eylemi düzenlediklerini belirterek, maaşların kesilmesini "kabul edilemez bir suç" şeklinde nitelendirdi.



Şeravene ayrıca uygulamanın "keyfi" olduğunu dile getirerek, hükümetin bu kararından ivedilikle vazgeçmesi çağrısında bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen hafta yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin tutuklulara ödenen maaşlara ilişkin politikasını değiştirdiğini belirtmişti.



Filistin yönetimi, İsrail hapishanelerinde beş yıldan fazla tutulan Filistinlilere maaş veriyor. İsrail hükümeti ise eski tutuklular ve hayatlarını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına maaş vermesi nedeniyle Filistin yönetimini "terörü teşvik etmek"le suçluyor.