Filistinli engelliler, otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs'te protesto etti
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Filistinli engelliler, otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs'te protesto etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

Filistinli engelliler, otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs'te protesto etti
08.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:30

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

Tekerlekli sandalyeleriyle gösteriye katılan Filistinliler, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Es-Sahire Kapısı'nda toplandı.

Filistinli engellilerle ilgilenen sivil toplum örgütü "Himem"in (Azim) çağrısı üzerine toplanan Filistinli engelliler, üzerinde "engellilerin onurlu yaşama hakları vardır", "engelli çocuğum okula gitmekten korkar hale geldi" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İsrail polislerinin çevresinde konuşlandığı gösterideki engelliler ayrıca, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine işaret ederek, üzerinde "Engelliler nefes alamıyor" yazılı bir pankart da açtı.

Öte yandan Himem tarafından yapılan yazılı açıklamada, otizmli 32 yaşındaki Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince şehit edilmesi şiddetle kınanarak, "Bu durum, İsrail'in ötekileştirme politikasının ve zulmünün bir sonucudur. İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan engelliler de bu durumdan muzdariptir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ilk kez otizmli Hallak'ın şehit edilmesi hakkında konuşmuş ve "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." demişti.

Otizmli genç İyad Hayri Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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