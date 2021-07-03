Filistinli Ebu Atvan, idari tutukluluğunu protesto amacıyla başlattığı açlık grevinde 60'ıncı gününe girdi
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Filistinli Ebu Atvan, idari tutukluluğunu protesto amacıyla başlattığı açlık grevinde 60'ıncı gününe girdi

Filistinli Ebu Atvan, idari tutukluluğunu protesto amacıyla başlattığı açlık grevinde 60'ıncı gününe girdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan Filistinli Gazanfer Ebu Atvan, bu durumu protesto etmek için 2 aydan beri açlık grevini sürdürüyor.

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla alıkonulan Filistinli Gazanfer Ebu Atvan, bu durumu protesto etmek için 2 aydan beri açlık grevini sürdürüyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Ebu Atvan'ın "idari tutukluluğunu protesto için" başlattığı açlık grevini 60'ıncı gününde de aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

İsrail makamlarının, açlık grevinin üzerinden iki ay geçmesine ve sağlık durumunun ciddiyetine rağmen Ebu Atvan hakkında gerçek ve adil çözümler sunma konusunda hala adım atmadığı ifade edilen açıklamada, raporlar incelendiğinde Ebu Atvan'ın ani ölüm, felç ve tedavisi mümkün olmayan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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Filistinli Ebu Atvan, idari tutukluluğunu protesto amacıyla başlattığı açlık grevinde 60'ıncı gününe girdi - Haberler
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