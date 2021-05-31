Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi
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Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni vururken, Filistin sağlık personelinin toplam 385 ameliyat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni vururken, Filistin sağlık personelinin toplam 385 ameliyat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilere göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39'u kadın 66'sı çocuk olmak üzere saldırılarda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e, yaralı sayısı bin 948'e yükselmişti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı sırasında Filistin sağlık personeli yaralılara müdahale etmeyi sürdürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sürerken çalışmalarına ara vermeyen sağlık personelinin 385 ameliyat gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, saldırılar sırasında Gazze kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi'ne her gün onlarca ambulans ve hasta taşıyan araçların geldiğini ve bu süreçte 130 ameliyatın Şifa hastanesinde gerçekleştirildiğini, diğer ameliyatların ise çeşitli hastanelerde gerçekleştirildiği aktarıldı. Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli doktorların saldırılara maruz kalan hastanelerde kritik koşullarda aralıksız çeşitli ameliyatları sürdürdüğünü vurguladı.

-İHA-

Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi
Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi
Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi
Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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