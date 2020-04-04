Filistinli damadın evinden yükselen zılgıtlar sesleri maskelerin altından çekildi İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Silvad beldesinde yaşayan Seyfeddin Hammad (23) ve Zeynep Ayyad (20) çifti, düğünlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske taktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Silvad beldesinde yaşayan Seyfeddin Hammad (23) ve Zeynep Ayyad (20) çifti, düğünlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske taktı.

Sağlık tedbirleri altında düzenlenen düğünde geleneksel zılgıt sesleri, koronavirüs nedeniyle maskelerin altından yükseldi.

AA muhabirine konuşan Hammad, "Dünyanın içinde bulunduğu bu şartlara rağmen az sayıda davetli, dezenfeksiyon işlemi ve maske gibi gerekli önlemleri alarak evlilik törenimizi tamamlamaya karar verdik" dedi.

Koronavirüsün tüm dünyayı saran bir veba olduğunu söyleyen Hammad, "Ne zaman biteceğini bilemediğimiz için düğünümüzü ertelemek istemedik" ifadelerini kullandı.

Damadın babası Halil Hammad, düğün salonu için yaptıkları rezervasyonu iptal etmek zorunda kaldıklarını ancak davetiyeleri de insanlara dağıtmış olduklarını belirtti.

Kaynak: AA