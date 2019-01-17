- Filistinli çocukların kar sevinci

EL HALİL - Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil kentinde Filistinli çocuklar kar keyfi yaşadı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına en fazla sevinen ise çocuklar oldu. 15 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışıyla Filistinli çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak, kardan adam yaparak çıkardı.

Kartopu oynamak için arkadaşlarıyla dışarı çıktığını belirten Filistinli çocuk Orob Jabarin, karın yağışıyla çok mutlu olduğunu, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Kaynak: İHA