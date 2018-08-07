Filistinli Çocuklar İsrail'in Gazze Kuşatmasını Protesto Etti

Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail'in 11 yıldır Gazze'ye uyguladığı deniz ve kara ablukasını ve 30 Mart'ta başlayan İsrail'in 1948'de sürgüne gönderdiği Filistinlilerin geri dönüş hakkı için yapılan gösterilerde aralarında 10'larca çocuğun bulunduğu 160 kişiyi öldürmesini protesto etti.

Gazze ablukasını kırma ve Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü komitesi 'muhasarada çocukların yüzü' isimli bu gösteriyi düzenledi.

Filistinli çocuklar Filistin bayraklarını sallayarak "İsrail çocukları öldürüyor", "Bizim yaşama hakkımız var", "Biz muhasara içinde doğduk" pankartları taşıdı.

Çocuklar, üzerinde İsrail askerlerinin öldürdüğü çocukların resimleri bulunan balonları havaya bıraktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'nin doğu sınırında yapılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin 23 Filistinli çocuğu öldürdüğü, 3 bin 279'unu da yaraladığını belirtti. - GAZZE