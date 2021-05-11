Filistinli çocuğun İsrail saldırısında ölen babasına vedası yürekleri burktu

Yok böyle bir tutku! Şu keyfi yapabilmek için 350 bin lira harcadı

Filistinli bir çocuğun, İsrail güçlerinin Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden babasına vedası yürekleri burktu.

Filistinli bir çocuğun, İsrail güçlerinin Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden babasına vedası yürekleri burktu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye yönelik saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 24 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'nin farklı bölgelerine gerçekleştirilen saldırılarda yakınlarını kaybedenler ise sevdiklerine tek tek veda ediyor. Filistinli bir çocuğun, Gazze'de hayatını kaybeden babasına vedası yürekleri burktu. Yaşadığı acı gözlerinden okunan Filistinli çocuk, babasının cenazesini taşıyan kalabalığın arkasından koşarak babasına son kez dokunmaya çalıştı. Babasına dokunan Filistinli çocuğu, babasının cenazesini taşıyan Filistinliler sakinleştirmeye çalıştı. Filistinli çocuk, babasının son yolculuğuna uğurlandığı anlarda ise gözyaşlarıyla, "Elveda babam" diyerek babasına veda etti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı