Filistinli çocuğu şehit eden İsrail askerine 1 ay hapis cezası

30.10.2019 16:36

İsrail askeri mahkemesi, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterileri sırasında Filistinli bir çocuğu şehit eden İsrail askerini yalnızca 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirtilmeyen İsrailli askerin, 13 Temmuz 2018'de Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösteriler sırasında 15 yaşındaki Osman Hallas'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Askeri mahkeme de Hallas'ı şehit eden keskin nişancıyı "emirlere uymadığı, komutanından onay almadan ateş ettiği" gerekçesiyle suçlu bularak 1 ay hapis yatmasına ve rütbesinin düşürülmesine hükmetti.

İsrail mahkemeleri, askerlere veya polislere taş attığı gerekçesiyle Filistinli çocukları aylarca hapis cezasına çarptırırken, sınırdaki tellere tırmandığı gerekçesiyle Hallas'ı şehit eden keskin nişancıya 1 ay gibi kısa bir hapis cezası vermesi dikkati çekti.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin verilerine göre, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin başladığı günden bu yana Gazze sınırında 46'sı çocuk, 214 Filistinli İsrail askerlerince şehit edildi.

Kaynak: AA