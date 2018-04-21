Filistinli Bilim Adamının Malezya'da Suikasta Uğraması

Hamas, Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın hayatını kaybettiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Hamas, Batş'ın uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle açıklama yaptı.

Batş'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilen mesajda, "Hamas, hayırlı evlatlarından, genç bilim adamlarından Kuran hafızı olan birini kaybettiğini üzüntüyle duyurur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bilime önemli katkılar sağlayan Batş'ın, sabah namazını kılmaya giderken kalleşçe bir suikasta uğradığı" belirtildi.

"Suikastın ardında Mossad var"

Batş'ın ailesi ise suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu açıkladı. Aile tarafından basına gönderilen açıklamada, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Malezyalı yetkililere suikastın bir an önce aydınlığa kavuşturulması çağrısı yapıldı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede eğitim görevlisi olan 35 yaşındaki Batş, bu sabah evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Buna benzer bir suikast da Tunus'ta yaşanmıştı. Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari, 15 Aralık 2016'da Tunus'un Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü.

Hamas'a yakın olduğu iddia edilen Zevvari suikastının ardında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Zevvari'nin İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail menfaatlerini korumak için her şeyi yapar." demişti.

Daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde suikasta uğrayan çok sayıda Filistinlinin İsrail istihbarat örgütü MOSSAD tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor.

-Fadi el-Batş kimdir?

Malezya'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Evli ve üç çocuk babası Batş, 2009'da Gazze İslam Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği alanında lisansının ardından yüksek lisansını da tamamladı.

Malezya üniversitesinden doktora için kabul alan Batş, alanında birçok başarıya imza atmasının ardından Malezya'da "Yayasan Khazanah 2016" devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.

Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak, elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Batş, elektronik teknolojisine dayanan bir cihazın tasarlanmasında başarı elde etti. Elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan bu cihazla ağda yüzde 18'lik bir kapasite artırımı sağlandı.

Söz konusu enerji nakline dair yapılan araştırmanın uygulanması birçok yararlar sağlarken, bunlardan en önemlisi elektriğin tüketiciye ulaşırken hatlar üzerinde gerçekleşen kayıpları en az indirme imkanıyla birlikte ağın yeterlilik kapasitesini artırması.

Batş'ın dünyanın değişik hakemli dergilerinde yayınlanan 18 bilimsel makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan'da SASG - 2014 adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Batş'ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.