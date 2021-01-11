Filistinli Bergusi ailesi, yeni doğan bebeklerine Erdoğan adını verdi
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Filistinli Bergusi ailesi, yeni doğan bebeklerine Erdoğan adını verdi

11.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:32
Filistinli Bergusi ailesi, yeni doğan bebeklerine Erdoğan adını verdi

Filistinli Bergusi ailesi, 4 yıllık bir bekleyişin ardından dünyaya gelen bebeklerine "Erdoğan" adını verdi.

Filistinli Bergusi ailesi, 4 yıllık bir bekleyişin ardından dünyaya gelen bebeklerine "Erdoğan" adını verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşayan Abdullah el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve yıllardır onunla ilgili haberleri takip ettiğini söyledi.

İsrail hapishanelerinde 12 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2016 yılında serbest bırakıldığını ve hapisten çıktığı yıl evlendiğini anlatan Bergusi, daha sonra tekrar tutuklandığını ve 2 yıl daha hapiste kaldığını belirtti.

"Evliliğimin 4. yılında Allah bize bir çocuk ihsan etti. Ben de ona Erdoğan adını verdim." diyen Bergusi, hapiste bulunduğu yıllarda Erdoğan ve politikaları hakkında kitaplar okuduğunu ifade etti.

Evinde de Erdoğan'ın 4 metre uzunluğunda bir posterini bulundurduğunu dile getiren Bergusi, Cumhurbaşkanı'na duyduğu bu sevgiyi şu ifadelerle anlattı:

"Erdoğan dinimizi ve vatanımızı savunuyor. Buna karşılık yapabildiğim en küçük şey oğluma onun adını vermek oldu. Allah bir kulu sevdiği zaman onu meleklere ve insanlara da sevdirir. Biz bu yüzden Erdoğan'ı salihlerden görüyoruz. Filistinliler olarak vatanımızı savunacak birinin varlığından mahrumduk. Erdoğan'ın bizi savunması ona ayrıca düşmanlık da getiriyor. O, gerçekten saygıyı hak ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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