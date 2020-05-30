Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı
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Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, uluslararası camiadan, İsrail'in artan ihlallerine karşı Filistin halkına koruma sağlanmasını istedi.

Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı
30.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:03

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, uluslararası camiadan, İsrail'in artan ihlallerine karşı Filistin halkına koruma sağlanmasını istedi.

Hedmi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te zihinsel engelli Filistinlinin İsrail polisi tarafından şehit edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistinlinin şehit edilmesinden önce de Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğine işaret eden Hedmi, İsrail'in ayrıca Kudüs'te asılsız iddialarla Filistinlileri gözaltına almaya ve kentteki Filistin kurumlarını kapatmaya devam ettiğini belirtti.

Hedmi, uluslarası camiadan ihlallerin durdurulması için acilen müdahalede bulunmasını ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanmasını istedi.

Zihinsel engelli İyad Hayri Hallak (32), bu sabah Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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