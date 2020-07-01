Filistinli Bakan: "ABD, Batı Şeria'yı ilhak etmesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filistinli Bakan: "ABD, Batı Şeria'yı ilhak etmesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı"

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, ABD'nin, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi için İsrail'e yeşil ışık yaktığını söyledi.

Filistinli Bakan:
01.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:20

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed el-Mecdelani, ABD'nin, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi için İsrail'e yeşil ışık yaktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Söz konusu plana göre, "ilhak" edilecek bölgeler, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Ürdün Vadisi bölgesi, Ürdün sınırında bulunan Ölü Deniz'in kuzeyi ve Batı Şeria'nın bazı bölgeleri İsrail'in ilhak planı içinde yer alırken, Filistin yönetimi ilhakın yüzde 30'dan daha fazla alana ulaşacağını tahmin ediyor.

Ürdün sınırı ile Batı Şeria arasında 15 kilometre genişliğinde, 120 kilometre uzunluğundaki 1,6 milyon dönümlük alan Ürdün Vadisi olarak adlandırılıyor. Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli, 11 bin de Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Filistinlilerin reddettiği sözde Yüzyılın Anlaşması'na göre, Kudüs, Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönmesini önlemek amacıyla Batı Şeria'nın ilhak edilen kısmı ile birleştirilecek.

"ABD ilhak planına yeşil ışık yaktı"

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed el-Mecdelani, İsrail'in ilhak planı ve ABD'nin tutumuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mecdelani, Washington yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, ilhakın "Yüzyılın Anlaşması"nın bir parçası olarak değerlendirildiğini ve bu açıklamaların dünya kamuoyunu ve Filistinlileri aldatma çabasından ibaret olduğunu belirterek, "ABD, Batı Şeria'yı ilhak etmesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen günlerde dile getirdiği, "İsrail hükümetinin ilhakı uygulama konusunda karar verme hakkı ve sorumluluğu var." şeklindeki sözlerini hatırlatan Mecdelani, bu açıklamanın, "İsrail karar alır ve biz de Amerikan yönetimi olarak destekleriz" anlamına geldiğini söyledi.

İlhak planının anlatıldığı gibi Batı Şeria'nın bir kısmına değil tamamına uygulanmak istendiğini kaydeden Mecdelani, "Kısmi de olsa, tüm bölgeyi de kapsasa, parça parça da yapılsa hepsini ilhak olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Sadece anlaşmaları feshetmekle kalmayacağız"

İlhak planıyla nasıl mücadele edileceği konusuna da değinen Mecdelani, Filistin yönetimi ve halkının konuyla ilgili önlem almaya devam ettiğini aktardı.

Filistinli Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece İsrail veya ABD yönetimiyle anlaşmaları feshetmekle kalmayacağız daha da ileriye gidip Filistin yönetimini ve devletini uluslararası hukuk doğrultusunda pratikte somutlaştıracağız. Yani, işgal altındaki bir devlet olacağız. İsrail'in iki seçeneği var: ya yeniden işgal edecekler ya da bizimle karşılarında tanıdıkları bir devlet gibi ilişki kuracaklar."

İlhak planına karşı uluslararası toplumdan destek

İsrail'in ilhak planını uygulamasını önlemek için Filistin'in çeşitli taraflarla istişarelerde bulunduğunu belirten Mecdelani, plana karşı mücadele amacıyla oluşturdukları çemberi genişletmek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası organlar, Avrupa Birliği, Rusya, Çin'in yanı sıra Arap ve İslami gruplar ile çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Mecdelani, İsrail'in ilhak planına karşı halk hareketlerinin de artarak bir sivil itaatsizliğe dönüştüğünü ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde ilhak planına karşı faaliyetler yürütüldüğünü ifade etti.

"Filistin'den önce İsrail bedel ödeyecek"

Filistin yönetiminin İsrail ile her türlü ilişkiyi durdurma kararının değişmediğini ve değişmeyeceğini vurgulayan Mecdelani, İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurma kararının uygulanmasına rağmen Filistin halkının hala ayakta olduğunu söyledi.

Ahmed el-Mecdelani, İsrail hükümetinin senelerden beri Filistin yönetimini yetkisiz bir yönetim şekline dönüştürmeye çalıştığını ve işgale maruz kaldıklarını ama buna sağlam bir şekilde direndiklerini hatırlatarak, "Mesele sadece güvenlik koordinasyonu değil, koordinasyonu durdurmanın bedelini Filistinlilerin ödeyeceğini sanan herkese, Filistin'den önce İsrail'in bedel ödeyeceğini söylüyorum." diye konuştu.

İsrail'in ilhak planının 1968'de yerleşimcileri Batı Şeria'ya yerleştirmesiyle başladığını belirten Mecdelani, "İsrail Başbakanı'nın politikası, Filistin topraklarının büyük bölümünü işgal etmeye ve tek taraflı bir çözüme dayanıyor, yani barış süreci ve iki devlet ilkesine göre bir çözüme değil." dedi.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının açıklanmasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecini başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Özlem Zengin Adnan Menderes Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Alper Ulusoy Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Uyuşturucu
Şu an buradasınız: Filistinli Bakan: "ABD, Batı Şeria'yı ilhak etmesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:20:26. #1.15#
title