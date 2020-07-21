Filistinli aşiret, Al Arabiya'yı yalan haber yapmakla suçladı
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Filistinli aşiret, Al Arabiya'yı yalan haber yapmakla suçladı

Gazze'de pek çok aileyi bünyesinde barındıran bir aşiret, Al Arabiya'nın da aralarında olduğu bazı Arap basın organlarını, aşiret üyesi İzzeddin Züheyr Bedr Hüseyin Ali hakkında yalan haber yapmakla suçladı.

Filistinli aşiret, Al Arabiya'yı yalan haber yapmakla suçladı
21.07.2020 03:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 04:33

Gazze'de pek çok aileyi bünyesinde barındıran bir aşiret, Al Arabiya'nın da aralarında olduğu bazı Arap basın organlarını, aşiret üyesi İzzeddin Züheyr Bedr Hüseyin Ali hakkında yalan haber yapmakla suçladı.

Aşiret tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve El-Hades ile Filistin merkezli Emed internet sitesinin, hiç bir delile dayanmaksızın ve profesyonel gazetecilik kurallarını ihlal ederek aşiret üyesi Ali'yi teşhir ettiği ve İsrail'e kaçtığı şeklinde yalan haberler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin, Ali'nin 28 Haziran'dan bu yana İsrail'de tutuklu olduğu bilgisini verdiği, bu bilginin, El-Mizan İnsan Hakları Merkezi avukatlarınca da doğrulandığı aktarıldı.

Al Arabiya ve El-Hades kanallarında 12 Temmuz'da, İzzeddin Züheyr Bedr Hüseyin Ali'nin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı deniz komandoları komutanı olduğu, 2009'dan bu ya İsrail adına casusluk yaptığı ve 2 Temmuz'da da İsrail'e kaçtığı yönünde haberler yer almıştı. Emed internet sitesinde ise Ali'nin fotoğrafları yayımlanmıştı.

Hamas Hareketi 14 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, Al Arabiya Televizyonu'nu, Filistin halkının direnişini hedef alan yanıltıcı ve çarpıtılmış bir kampanya yürütmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

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